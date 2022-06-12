Путину все равно, как Россию воспринимают на Западе, – глава МИД Чехии

Глава чешского МИД заявил, что президенту России Владимиру Путину безразлично, как его страну воспринимают на Западе. Липавский отметил, что Россия – агрессор, из-за чего так называемый "вопрос унижения" не должен стоять на повестке дня.

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Россия – агрессор, и мы не должны принимать во внимание ни унижение, ни унижение. Макрон, наверное, не очень хорошо разбирается в вопросе, Путину все равно, как Россию воспринимают на Западе,

– сказал министр.

Липавский отметил важность оружия для Украины

Чешский министр заявил, что поставки оружия в Украину поддерживают безопасность Чехии перед лицом захватнических намерений России. Он заявил, что лучше предоставить оружие Украине, чем хранить его на складах.

"Мы можем хранить оружие на складе здесь или оно может помочь в Украине", – сказал министр.

Кроме того, Липавский сказал, что страны Европейского Союза, которые лучше вооружены, в частности Германия, могли бы быть активнее в поставке оружия Украине.

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