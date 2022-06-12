Путіну все одно, як Росію сприймають на Заході, – глава МЗС Чехії

Глава чеського МЗС заявив, що президенту Росії Володимиру Путіну байдуже на те, як його країну сприймають на Заході. Ліпавський зауважив, що Росія – агресор, через що так зване "питання приниження" не повинно стояти на порядку денному.

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Росія – агресор, і ми не повинні брати до уваги ні приниження, ні не приниження. Макрон, напевно, не дуже добре розуміється на питанні, Путіну все одно, як Росію сприймають на Заході,

– сказав міністр.

Ліпавський наголосив на важливості зброї для України

Чеський міністр заявив, що постачання зброї в Україну підтримує безпеку Чехії перед обличчям загарбницьких намірів Росії. Він заявив, що краще надати зброю Україні, аніж зберігати її на складах.

"Ми можемо зберігати зброю на складі тут або вона може допомогти в Україні", – сказав міністр.

Окрім того, Ліпавський сказав, що країни Європейського Союзу, які краще озброєні, зокрема Німеччина, могли б бути більш активними у постачанні зброї Україні.

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