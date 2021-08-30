"Путину всегда верила": Климкин рассказал, как Меркель не хотела признавать агрессию России

Еще летом 2014 года Ангела Меркель отказывалась верить в то, что на Донбассе российские военные. В то время канцлер полагалась на слова Владимира Путина.

Об этом рассказал бывший глава МИД Украины Павел Климкин. Меркель прибыла в Киев 23 августа 2014 года.

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Меркель верила Путину, что россиян на Донбассе нет

Меркель говорит: "А мне Путин говорит, что россиян здесь нет. Все те, кто как-то там пробрались неизвестным путем, что-то протянули. А Путин, я ему всегда верила, теперь не знаю, верить ли… "После переговоров я "схватил" двух ключевых ее советников, говорю им, вы что, долбанулись, не видите?

– сказал Климкин.

В ответ на это советники канцлера отметили, что тоже пробуют донести до Меркель факты. Также, подчеркнул Климкин, западные дипломаты просили его "тянуть время".

Меркель и Саркози были против ПДЧ для Украины

Ранее третий президент Виктор Ющенко отметил, что Украина могла получить План действий относительно членства в НАТО еще в 2008 году. Однако этому помешала именно позиции президента Франции Николя Саркози и непосредственно канцлера Ангелы Меркель.

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Главным аргументом политика стало то, что лишь треть украинцев поддерживают вступление в Альянс. Ющенко уверен, что, если бы Украина получила ПДЧ, то Россия не напала бы на Грузию в 2008 году.