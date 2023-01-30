Вскоре Путину предстоит сделать важный выбор

Приблизительно через 2 – 3 месяца военно-политическое руководство России окажется перед достаточно судьбоносной дилеммой.

В Кремле придется выбирать

Общие очертания этой дилеммы уже достаточно четко проявляются.

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Какие 2 варианта остались для российского руководства:

Кремль может либо прекратить войну, вывести свои войска с оккупированных территорий Украины и тогда получить шанс на удержание власти и целостности в своей страны;

или продолжать войну и почти гарантированно довести дело до катастрофы в самой России.

Кое-кто в Кремле уже догадался, к чему едет дело.

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Однако беда заключается в другом – большинство кремлевских маразматиков уверены, что им удастся "переломить" эту ситуацию любой ценой.

Поэтому у меня нет полной уверенности в том, что они будут поступать как умные люди. Степень неадекватности кремлевских политиков вообще дело сложно прогнозируемое.