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Путину очень не повезло с войной в Украине, – экс-премьер-министр Швеции

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Путину сильно не повезло с войной в Украине
Путину сильно не повезло с войной в Украине / Зеркало недели

Сейчас нет никаких признаков будущих кризисных ситуаций, которые может спровоцировать Россия после завершения Чемпионата мира по футболу.

Об этом в интервью финской телекомпании MTV рассказал бывший премьер-министр и экс-министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт.

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По его словам, новая линия России, которая появилась после событий в Украине и в Крыму в 2014 году, привела НАТО в страны Прибалтики. Россия очень заинтересована в Прибалтике, потому что это маршрут для внешней торговли, поэтому Кремль хотел бы установить там "баланс на своих условиях".

"Россия также понимает, что демонстрация силы в регионе будет означать, что против нее выступит весь Запад", – добавил политик.

Журналисты спросили его о возможных провокациях со стороны РФ после проведения ЧМ-2018, поскольку Кремль начал военные действия в Украине вскоре после окончания зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году.

Тогда (в 2014-м – "24") Украина распадалась. Перед тем, как бежать из страны, президент (Виктор Янукович – "24") убил много людей. Путин подумал, что это удобный момент и взял Крым, но с войной на востоке Украины ему сильно не повезло. Сейчас никаких признаков будущих кризисных ситуаций нет,
– ответил Бильдт.

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Теги: Война на Донбассе Новости политики Новости России Владимир Путин Аннексия Крыма Украина – Россия Швеция
Источник: 24 Канал
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