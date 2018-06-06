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Турчинов назвал цель Путина в Европе

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Путин не собирается прекращать агрессию, – Турчинов
Путин не собирается прекращать агрессию, – Турчинов / Getty Images

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов утверждает, что президент России Владимир Путин не собирается прекращать агрессию против Украины и хочет усилить свое влияние в Европе.

Такое заявление сделал во время встречи с президентом Всемирного конгресса украинцев Евгением Чолием, передает пресс-служба СНБО.

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Так, Александр Турчинов в очередной раз подчеркнул, что российско-оккупационные группировки ежедневно осуществляют обстрелы украинских территорий с использованием запрещенного минскими соглашениями тяжелого вооружения.

Все факты свидетельствуют, что Путин не собирается прекращать агрессию. Его цель – дестабилизировать ситуацию в Украине, истощить нашу страну, сломать способность к сопротивлению, а также усилить свое влияние на Европу, раскалывая единство европейских стран,
– подчеркнул политик.

Кроме того, он отметил, что принципиальным вопросом является продолжение санкций против России до полного освобождения захваченных украинских территорий Донбасса и Крыма.

"Очень важно доносить информацию о масштабных изменениях, которые происходят в Украине, потому что это развенчивает информационную пропаганду России, которая является элементом гибридной войны и ведется не только против нашего государства, но и против всех цивилизованных стран мира. В этом вопросе очень важна помощь диаспоры – доносить правду о российской агрессии, о России как государстве-террористе, которое понимает только язык силы", – добавил Турчинов.

Напомним, ранее Александр Турчинов заявлял, что Кремль начал подготовку к масштабным провокациям и наступательным действиям на Востоке Украины.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Война на Донбассе Новости России Владимир Путин Европа Александр Турчинов
Источник: 24 Канал
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