Турчинов назвав мету Путіна в Європі

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов стверджує, що президент Росії Володимир Путін не збирається припиняти агресію проти України та хоче посилити свій вплив у Європі.

Таку заяву зробив під час зустріч з президентом Світового конгресу українців Євгеном Чолієм, передає прес-служба РНБО.

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Так, Олександр Турчинов укотре підкреслив, що російсько-окупаційні угруповання щодня здійснюють обстріли українських територій з використанням забороненого мінськими угодами важкого озброєння.

Усі факти свідчать, що Путін не збирається припиняти агресію. Його мета – дестабілізувати ситуацію в Україні, виснажити нашу країну, зламати здатність до опору, а також посилити свій вплив на Європу, розколюючи єдність європейських країн,

– підкреслив політик.

Крім того, він зауважив, що принциповим питанням є продовження санкцій проти Росії до повного звільнення захоплених українських територій Донбасу та Криму.

"Дуже важливо доносити інформацію про масштабні зміни, які відбуваються в Україні, тому що це розвінчує інформаційну пропаганду Росії, яка є елементом гібридної війни та ведеться не лише проти нашої держави, а й проти всіх цивілізованих країн світу. У цьому питанні дуже важливою є допомога діаспори – доносити правду про російську агресію, про Росію як державу-терориста, яка розуміє лише мову сили", – додав Турчинов.

Нагадаємо, раніше Олександр Турчинов заявляв, що Кремль розпочав підготовку до масштабних провокацій і наступальних дій на Сході України.