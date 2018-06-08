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Путіну дуже не пощастило з війною в Україні, – екс-прем'єр-міністр Швеції

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Путіну сильно не пощастило з війною в Україні
Путіну сильно не пощастило з війною в Україні / Зеркало недели

Зараз немає ніяких ознак майбутніх кризових ситуацій, які може спровокувати Росія після завершення Чемпіонату світу з футболу.

Про це в інтерв'ю фінській телекомпанії MTV розповів колишній прем'єр-міністр та екс-міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт.

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За його словами, нова лінія Росії, що з'явилася після подій в Україні та в Криму у 2014 році, привела НАТО до країн Прибалтики. Росія дуже зацікавлена у Прибалтиці, тому що це маршрут для зовнішньої торгівлі, тому Кремль хотів би встановити там "баланс на своїх умовах".

"Росія також розуміє, що демонстрація сили в регіоні буде означати, що проти неї виступить весь Захід", – додав політик.

Журналісти запитали його про можливі провокації з боку РФ після проведення ЧС-2018, оскільки Кремль почав військові дії в Україні незабаром після закінчення зимової Олімпіади в Сочі у 2014 році.

Тоді (у 2014-му – "24") Україна розпадалася. Перед тим, як втекти з країни, президент (Віктор Янукович – "24") вбив багато людей. Путін подумав, що це зручний момент і взяв Крим, але з війною на сході України йому сильно не пощастило. Зараз ніяких ознак майбутніх кризових ситуацій немає,
– відповів Більдт.

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Теги: Новини політики Війна на Донбасі Новини Росії Володимир Путін Анексія Криму Україна – Росія Швеція
Джерело: 24 Канал
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