Путину важно уступку показывать, как собственную победу, – эксперт об обмене пленными

Путин согласился на обмен пленными по нескольким причинам. Президенту РФ важно собственную уступку показывать, как собственную победу. Хотя обмен, к сожалению, может снова сорваться.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Сергей Постоловский.

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Путину важно уступку показывать, как собственную победу. Президент России хочет, во-первых, сохранить лицо перед Западом, показать, что он готов к конструктивному диалогу. Во-вторых, ему важно, чтобы затих вопрос о сбитии Россией малазийского Boeing-777. И включенный в украинский список Владимир Цемах – свидетель по этому делу – в вопросе обмена пленными – ключевая фигура,

– считает Сергей Постоловский.

По словам политолога, если обмен пленными состоится, то следующим пунктом будет условие предоставления Украиной ОРДЛО особого статуса.

По убеждению эксперта, Украине нужно обозначить красные линии, в частности на встрече лидеров "нормандского формата", которая должна состояться в конце сентября. Хотя, замечает Постоловский, проблема в том, будет ли выполнять Кремль договоренности. Как известно, Путин никогда их не придерживается. Поэтому, отмечает он, нужно подключать США и Великобританию. Чтобы красные линии для России были более категоричными. Также ввести против России экономические санкции по энергетическому, промышленному блоку, банковской системе.

Что известно про обмен пленными между Украиной и Россией? Возвращения украинцев из российского плена ожидали 30 августа. Тогда говорили о формуле 33 на 33. Однако обмен не состоялся. Точная дата неизвестна. РосСМИ сообщают, что обмен будет 7 сентября по формуле "35 на 35", но могут быть изменения. Масштабный обмен анонсировал российский президент Владимир Путин – после того, как украинский суд отпустил фигуранта в деле сбитого MH17 Владимира Цемаха. РосСМИ также указывают, что в список для выдачи Украине политзаключенных включили 24 пленных моряков и еще 11 осужденных, в том числе режиссера Олега Сенцова.



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