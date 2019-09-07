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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Путіну важливо поступку показувати, як власну перемогу, – експерт про обмін полоненими

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      Путін хоче зам'яти питання збитого Росією боїнгу
      Путін хоче зам'яти питання збитого Росією боїнгу / gettyimages.com

      Путін погодився на обмін полоненими з кількох причин. Президенту РФ важливо власну поступку показувати, як власну перемогу. Хоча обмін, на жаль, може знову зірватися.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Сергій Постоловський.

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      Путіну важливо поступку показувати, як власну перемогу. Президент Росії хоче, по-перше, зберегти обличчя перед Заходом, показати, що він готовий до конструктивного діалогу. По-друге, йому важливо, щоб затихло питання про збиття Росією малайзійського Boeing-777. І включений до українських списків Володимир Цемах – свідок по цій справі – у питання обміну полоненими – ключова фігура,
      – вважає Сергій Постоловський.

      За словами політолога, якщо обмін полоненими відбудеться, то наступним пунктом буде умова надання Україною ОРДЛО особливого статусу.

      На переконання експерта, Україні треба окреслили червоні лінії, зокрема на зустрічі лідерів "нормандського формату", яка повинна відбутися наприкінці вересня. Хоча, зауважує Постоловський, проблема в тому, чи виконуватиме Кремль домовленості. Як відомо, Путін ніколи їх не дотримується. Тому, наголошує він, потрібно підключати США і Великобританію. Щоб червоні лінії для Росії були більш категоричними. Зокрема, щодо найближчого оточення Путіна і його сім’ї. Також ввести проти Росії економічні санкції по енергетичному, промисловому блоку, банківській системі.

      Що відомо про обмін полоненими між Україною та Росією? Повернення українців з російського полону очікували 30 серпня. Тоді говорили про формулу 33 на 33. Проте обмін не відбувся. Точна дата невідома. РосЗМІ повідомляють, що обмін буде 7 вересня за формулою "35 на 35", але можуть бути зміни. Масштабний обмін анонсував російський президент Володимир Путін – після того, як український суд відпустив фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха. РосЗМІ також вказують, що до списку для видачі Україні політв'язнів включили 24 полонених моряків і ще 11 засуджених, в тому числі режисера Олега Сенцова.

      збитий боїнг
      Катастрофа МН17 у цифрах / інфографіка 24 канал

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Обмін полоненими Володимир Цемах Володимир Путін Катастрофа літака Boeing 737 в Індонезії
      Джерело: 24 канал
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