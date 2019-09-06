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      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      До списку на обмін включені моряки, Сенцов та ще 10 політв’язнів, – російські ЗМІ

      4324 Читать новость на русском
      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / tass.ru

      До списку для видачі Україні політв'язнів в межах обміну включили 24 полонених моряків і ще 11 засуджених, в тому числі режисера Олега Сенцова.

      Про це повідомляє російське агентство Интерфакс з посиланням на інформоване джерело. За словами джерела, спершу Москва і Київ домовилися про обмін утримуваними особами за формулою "35 на 35", але до 7 вересня до цієї формули можуть внести зміни. Переговори триватимуть аж до цієї дати.

      Читайте також: Цемаха обміняють на Сенцова, – російські ЗМІ

      Під питанням залишається видача Україні Станіслава Клиха і Миколи Карпюка, яких незаконно засудили в Росії за звинуваченням у нібито участі в бойових діях в Чечні. Раніше про те, що у Москви "особлива позиція" щодо видачі цих бранців говорив президент Росії Володимир Путін на зустрічі зі своїм кумом, українським нардепом Віктором Медведчуком.

      Під питанням залишається і видача Україні працівників СБУ – членів трьох екіпажів, яких захопили разом з українськими моряками біля Керченської протоки.

      Що відомо обмін полоненими між Україною та Росією?

      Повернення українців з російського полону очікували наприкінці літа. Так, вранці 30 серпня до аеропорту "Київ" (Жуляни) з'їхалося багато журналістів та родичі захоплених Росією українських моряків. Адже генпрокурор Руслан Рябошапка і адвокат бранців Ілля Пономарьов поширили неперевірену інформацію про те, що вже у найближчий час до аеропорту прибуде літак із українцями. Цю інформацію швидко рознесли російські ЗМІ. Зрештою, вона виявилась неправдивою і досі ніхто з українців додому не повернувся.

      Справжня дата обміну утримуваними особами невідома досі. ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомляють про 7 вересня. Водночас масштабний обмін анонсував і російський президент Володимир Путін – після того, як український суд відпустив фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Обмін полоненими Заручники Олег Сенцов Україна – Росія Українські моряки в полоні
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