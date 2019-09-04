Обмін полоненими: з’явилась ймовірна дата

Обмін полоненими між Україною та Росією, ймовірно, відбудеться вже найближчим часом. Ймовірна дата – 7 вересня, активний процес переговорів триває.

Наразі обидві сторони узгоджують кінцеву дату та умову обміну, про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на власні джерела.

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"Обмін може початися до кінця тижня, ймовірна дата – 7 вересня", – пише видання.

Водночас інше джерело також підтвердило, що звільнення заплановано на суботу, 7 вересня. Однак, за його словами, домовленості є лише попередніми.

Поки досягнули лише рамкових домовленості. Остаточно дату і умови обміну сторони узгодять в середині тижня,

– цитує видання слова джерела.

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