Обмін полоненими: з’явилась ймовірна дата
Обмін полоненими між Україною та Росією, ймовірно, відбудеться вже найближчим часом. Ймовірна дата – 7 вересня, активний процес переговорів триває.
Наразі обидві сторони узгоджують кінцеву дату та умову обміну, про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на власні джерела.
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"Обмін може початися до кінця тижня, ймовірна дата – 7 вересня", – пише видання.
Водночас інше джерело також підтвердило, що звільнення заплановано на суботу, 7 вересня. Однак, за його словами, домовленості є лише попередніми.
Поки досягнули лише рамкових домовленості. Остаточно дату і умови обміну сторони узгодять в середині тижня,
– цитує видання слова джерела.
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