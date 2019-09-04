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      Обмін полоненими: з’явилась ймовірна дата

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      Обмін полоненими: з’явилась ймовірна дата

      Обмін полоненими між Україною та Росією, ймовірно, відбудеться вже найближчим часом. Ймовірна дата – 7 вересня, активний процес переговорів триває.

      Наразі обидві сторони узгоджують кінцеву дату та умову обміну, про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на власні джерела.

      Це треба знати: Він довів до точки кипіння, – Умеров про Путіна і зрив обміну полоненими

      "Обмін може початися до кінця тижня, ймовірна дата – 7 вересня", – пише видання.

      Водночас інше джерело також підтвердило, що звільнення заплановано на суботу, 7 вересня. Однак, за його словами, домовленості є лише попередніми. 

      Поки досягнули лише рамкових домовленості. Остаточно дату і умови обміну сторони узгодять в середині тижня,
      – цитує видання слова джерела. 

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      Теги: Новини України Новини політики
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