Обмен пленными: появилась вероятная дата

Обмен пленными между Украиной и Россией, вероятно, состоится в ближайшее время. Предполагаемая дата – 7 сентября, активный процесс переговоров продолжается.

Сейчас обе стороны согласовывают дату и условия обмена, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.

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"Обмен может начаться до конца недели, вероятная дата – 7 сентября", – пишет издание.

В то же время другой источник также подтвердил, что освобождение запланировано на субботу, 7 сентября. Однако, по его словам, договоренности являются лишь предварительными.

Пока достигли лишь рамочных договоренностей. Окончательно дату и условия обмена стороны согласуют в середине недели,

– цитирует издание слова источника.

Обмен могут провести в формате "33 на 33". Однако во время предыдущей мощной информационной волны относительно обмена 30 августа появилась информация только о 28 украинцах.

Когда ожидали обмена пленными?

С утра 30 августа, в аэропорту "Киев" собрались журналисты, поскольку появилась информация о скором прибытии самолета с пленными украинцами. Туда же поехали и родственники незаконно заключенных в России украинских моряков. Однако после очередной информационной волны в СМИ СБУ сообщила – 30 августа обмена точно не будет. То, что процесс переговоров еще продолжается, подтвердили и в Офисе Президента.

Дату 30 августа ранее анонсировали, в частности, народный депутат Ахтем Чийгоз, экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев, правозащитник россиян Валентин Рыбин.

Дату 3 сентября также называли – среди прочих адвокат нескольких граждан России Валентин Рыбин. Кроме того, проведение обмена в это время анонсировали и СМИ. Однако точной информации пока нет.

Однако пока нет официальной информации, когда же обмен все же состоится.

Кто из пленных украинцев может вернуться домой?Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Юрий Будзило, Вячеслав Зинченко, Андрей Опрыско, Сергей Цибизов, Андрей Артеменко, Владимир Терещенко, Евгений Семидоцкий, Виктор Беспальченко, Андрей Шевченко, Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Олег Мельничук, Богдан Небылица, Владислав Костышин, Сергей Попов, Юрий Безъязычный, Роман Мокряк, Андрей Эйдер, Андрей Драч, Владимир Лисовый, Денис Гриценко, Василий Сорока. Относительно вероятного возвращения Романа Сущенко, Евгения Панова, Александра Кольченко и Станислава Клиха пока информации нет.