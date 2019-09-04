21:24
4 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВИТАЛИЙ КЛИЧКО СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Осеннее обострение Поклонской. Путин испортил детям День знаний
      Вєсті Кремля
      22:18, 3 сентября
      Вести.UA. Кто завидует Зеленскому. Универсальная отмазка Порошенко
      Вєсті.UA
      20:51, сегодня
      Ложь чиновников и незаконное обогащение: в каких скандалах фигурирует "Укравтодор"
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВИТАЛИЙ КЛИЧКО СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Обмен пленными: появилась вероятная дата

      595 Читати новину українською
      Обмен пленными: появилась вероятная дата

      Обмен пленными между Украиной и Россией, вероятно, состоится в ближайшее время. Предполагаемая дата – 7 сентября, активный процесс переговоров продолжается.

      Сейчас обе стороны согласовывают дату и условия обмена, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.

      Это надо знать: Он довел до точки кипения, – Умеров о Путине и срыве обмена пленными

      "Обмен может начаться до конца недели, вероятная дата – 7 сентября", – пишет издание.

      В то же время другой источник также подтвердил, что освобождение запланировано на субботу, 7 сентября. Однако, по его словам, договоренности являются лишь предварительными.

      Пока достигли лишь рамочных договоренностей. Окончательно дату и условия обмена стороны согласуют в середине недели,
      – цитирует издание слова источника.

      Обмен могут провести в формате "33 на 33". Однако во время предыдущей мощной информационной волны относительно обмена 30 августа появилась информация только о 28 украинцах.

      Когда ожидали обмена пленными?

      С утра 30 августа, в аэропорту "Киев" собрались журналисты, поскольку появилась информация о скором прибытии самолета с пленными украинцами. Туда же поехали и родственники незаконно заключенных в России украинских моряков. Однако после очередной информационной волны в СМИ СБУ сообщила 30 августа обмена точно не будет. То, что процесс переговоров еще продолжается, подтвердили и в Офисе Президента.

      • Дату 30 августа ранее анонсировали, в частности, народный депутат Ахтем Чийгоз, экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев, правозащитник россиян Валентин Рыбин.

      • Дату 3 сентября также называли – среди прочих адвокат нескольких граждан России Валентин Рыбин. Кроме того, проведение обмена в это время анонсировали и СМИ. Однако точной информации пока нет.

      Однако пока нет официальной информации, когда же обмен все же состоится.

      Кто из пленных украинцев может вернуться домой?Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Юрий Будзило, Вячеслав Зинченко, Андрей Опрыско, Сергей Цибизов, Андрей Артеменко, Владимир Терещенко, Евгений Семидоцкий, Виктор Беспальченко, Андрей Шевченко, Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Олег Мельничук, Богдан Небылица, Владислав Костышин, Сергей Попов, Юрий Безъязычный, Роман Мокряк, Андрей Эйдер, Андрей Драч, Владимир Лисовый, Денис Гриценко, Василий Сорока. Относительно вероятного возвращения Романа Сущенко, Евгения Панова, Александра Кольченко и Станислава Клиха пока информации нет.

      blog_ava
      Олимпийская чемпионка Харлан об изменении гражданства, звездной болезни, главной мечте в карьере
      сегодня
      4051
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Обмен пленными Украинцы в плену РФ Украинские моряки в плену
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Лучшие смартфоны августа – рейтинг Техно 24
      сегодня , 21:16 Лучшие смартфоны августа – рейтинг Техно 24
      7
      Законодательные народные инициативы: что это значит и как будет реализовываться
      сегодня , 20:05 Законодательные народные инициативы: что это значит и как будет реализовываться
      Інна Жолобович 62
      Как продлить срок эксплуатации стиральной машинки
      сегодня , 09:00 Как продлить срок эксплуатации стиральной машинки
      733
      Здание правительства станет более открытым: что следует знать о небоскребе на Грушевского
      сегодня , 19:33 Здание правительства станет более открытым: что следует знать о небоскребе на Грушевского
      69
      Режим Владимира Путина, вероятно, не переживет Brexit: детали
      сегодня , 19:00 Режим Владимира Путина, вероятно, не переживет Brexit: детали
      Іван Яковина 489
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук