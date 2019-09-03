Він довів до точки кипіння, – Умеров про Путіна і зрив обміну полоненими

У тому що очікуваний наприкінці серпня обмін полоненими між Україною та Росією не відбувся, винен російський президент Володимир Путін. В останній момент він дав задній хід.

Зрив обміну – це гра і "геніальний" хід очільника Кремля, про це заявив заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу, колишній політв'язень Ільмі Умеров, пише "Інтерфакс-Україна".

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Він наголосив, що більшість бранців Кремля прекрасно розуміють ситуацію, в якій вони перебувають.

Переважна більшість з них правильно оцінює ситуацію і усвідомлює, що обмінний процес перебуває не в наших руках, а в руках Володимира Путіна,

– наголосив він.

Так, очільник кремля довів ситуацію до "серйозної верхньої точки" і дав задній хід, поставивши нову умову. Путін зажадав звільнення бойовика Володимира Цемаха, якого в голландській прокуратурі вважають підозрюваним у справі про знищення рейсу MH17 в липні 2014 року.

"Це його гра, "геніальний хід"... Він довів до точки кипіння цю ситуацію: склали списки, родичі поїхали (зустрічати бранців Кремля – 24), адвокати поїхали…. Це дуже серйозна провокація, це черговий злочин, який Путін зробив. Я впевнений, йому це просто так не зійде. Коли буде Міжнародний суд у Гаазі, цей епізод обов'язково спливе", – сказав Умеров.

Літак Boeing-777 рейсу MH17 належав авіакомпанії Malaysia Airlines і виконував рейс з Амстердама до малайзійського Куала-Лумпур. Збили його бойовики поблизу Тореза 17 липня 2014 року за допомогою комплексу "Бук". Внаслідок катастрофи загинули усі пасажири та члени екіпажу літака: загалом на його борту перебували 298 осіб

Чому Цемаха вважають причетним до збиття авіасудна?Бо він сам в інтерв'ю російським пропагандистам розповідав про збиття Boeing і пояснював, що бойовики, мовляв, цілилися в українські літаки. Цемах розповідав і про те, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось". Що саме ховав Цемах – на відео заглушили. Однак експерти, читаючи по губах, висловили впевненість, що той говорив саме про ЗРК "Бук".



Українським силовикам вдалося захопити Цемаха 27 червня. СБУ провела спецоперацію на території так званої "ДНР" і затримала його у Сніжному. Тоді суд арештував поплічника окупантів на 2 місяці. Терористичне угруповання "ДНР" включило Цемаха в список осіб, яких хотіли б обміняти на полонених українців.



Наразі суд продовжив Цемаху арешт .

Що відомо про зрив обміну полоненими між Україною та Росією?

Україна та Росія можуть вже невдовзі обмінятися заручниками. Спочатку вважалося, що обмін може відбутися наприкінці серпня. Так, 30 серпня у ЗМІ з'явилася інформація, що 24 військовополонені Російською Федерацією українські моряки уже повернулися в Україну. Однак у СБУ та ОПУ спростували цю інформацію. Родичі моряків тоді приїхали до Києва, однак обміну не було.

Зараз мовиться про перші числа вересня. Обмін можуть провести у форматі "33 на 33".