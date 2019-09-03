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      Он довел до точки кипения, – Умеров о Путине и срыве обмена пленными

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      Умеров обвинил Путина в срыве обмена удерживаемыми лицами
      Умеров обвинил Путина в срыве обмена удерживаемыми лицами / LIGA.net

      В том что ожидаемый в конце августа обмен пленными между Украиной и Россией не состоялся, виноват российский президент Владимир Путин. В последний момент он дал задний ход.

      Срыв обмена – это игра и "гениальный" ход главы Кремля, об этом заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, бывший политзаключенный Ильми Умеров, пишет "Интерфакс-Украина".

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      Он подчеркнул, что большинство пленников Кремля прекрасно понимают ситуацию, в которой они находятся.

      Подавляющее большинство из них правильно оценивает ситуацию и осознает, что обменный процесс находится не в наших руках, а в руках Владимира Путина,
      – подчеркнул он.

      Так, глава Кремля довел ситуацию до "серьезной верхней точки" и дал задний ход, поставив новое условие. Путин потребовал освобождения боевика Владимира Цемаха, которого в голландской прокуратуре считают подозреваемым по делу об уничтожении рейса MH17 в июле 2014 года.

      "Это его игра, "гениальный ход"... Он довел до точки кипения эту ситуацию: составили списки, родственники уехали (встречать пленников Кремля – 24), адвокаты поехали.... Это очень серьезная провокация, это очередное преступление, которое Путин сделал. Я уверен, ему это просто так не сойдет. Когда будет Международный суд в Гааге, этот эпизод обязательно всплывет", – сказал Умеров.

      Самолет Boeing-777 рейса MH17 принадлежал авиакомпании Malaysia Airlines и выполнял рейс из Амстердама в малайзийский Куала-Лумпур. Сбили его боевики близ Тореза 17 июля 2014 года с помощью комплекса "Бук". В результате катастрофы погибли все пассажиры и члены экипажа самолета: всего на его борту находились 298 человек.

      Почему Цемаха считают причастным к сбитию самолета?Он сам в интервью российским пропагандистам рассказывал о сбитии Boeing и объяснял, что боевики, мол, целились в украинские самолеты. Цемах рассказывал и о том, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "что-то". Что именно прятал Цемах – на видео заглушили. Однако эксперты, читая по губам, выразили уверенность, что тот говорил именно о ЗРК "Бук".

      Украинским силовикам удалось захватить Цемаха 27 июня. СБУ провела спецоперацию на территории так называемой "ДНР" и задержала его в Снежном. Тогда суд арестовал пособника оккупантов на 2 месяца. Террористическая группировка "ДНР" включила Цемаха в список лиц, которых хотели бы обменять на пленных украинцев.

      Сейчас суд продлил Цемаху арест.

      Что известно о срыве обмена пленными между Украиной и Россией?

      Украина и Россия могут уже вскоре обменяться заложниками. Сначала считалось, что обмен может состояться в конце августа. Так, 30 августа в СМИ появилась информация, что 24 военнопленных украинских моряка уже вернулись в Украину. Однако в СБУ и ОПУ опровергли эту информацию. Родственники моряков тогда приехали в Киев, однако обмена не было.

      Сейчас говорится о первых числах сентября. Обмен могут провести в формате "33 на 33".

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Новости России Украинцы в плену РФ Украина – Россия Обмен пленными Украинские моряки в плену
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