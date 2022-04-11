С Путиным заиграют те страны, которым есть что терять из-за разрыва связей с Россией,– Зеленский
Источник:телеграмм Владимира Зеленского
Владимир Зеленский не считает, что все западные страны заигрывали с Путиным. Однако были политики, которые колебались с выбором.
Видел лидеров маленьких стран с большим сердцем. К примеру, Литвы, Латвии, Эстонии. Об этом Зеленский сказал в интервью программе 60 Minutes американскому телеканалу CBS.
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Почему некоторые страны заигрывали с агрессором
По словам Зеленского, заигрывали те, у кого есть что терять. Так, сложности с выбором были у стран, где большой бизнес, товарооборот и много компаний, чьи офисы работают в России. Зеленский назвал Германию, Францию, Италию.
Деньги, бизнес, диаспора – все эти вещи влияют на лидера страны. Зеленский добавил, что здесь можно не заметить, как начнешь заигрывать, потому что никто не хочет выходить из зоны комфорта.
Бороться с Россией и с Путиным, поддерживая Украину по полной, – это выход из зоны комфорта,
– объяснил президент.
Однако Зеленский признал, что каждый день таких людей становится меньше.
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