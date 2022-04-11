С Путиным заиграют те страны, которым есть что терять из-за разрыва связей с Россией,– Зеленский

Владимир Зеленский не считает, что все западные страны заигрывали с Путиным. Однако были политики, которые колебались с выбором.

Видел лидеров маленьких стран с большим сердцем. К примеру, Литвы, Латвии, Эстонии. Об этом Зеленский сказал в интервью программе 60 Minutes американскому телеканалу CBS.

Читайте также Мы защищаем способность жить, как современные люди, – Зеленский

Почему некоторые страны заигрывали с агрессором

По словам Зеленского, заигрывали те, у кого есть что терять. Так, сложности с выбором были у стран, где большой бизнес, товарооборот и много компаний, чьи офисы работают в России. Зеленский назвал Германию, Францию, Италию.

Деньги, бизнес, диаспора – все эти вещи влияют на лидера страны. Зеленский добавил, что здесь можно не заметить, как начнешь заигрывать, потому что никто не хочет выходить из зоны комфорта.

Бороться с Россией и с Путиным, поддерживая Украину по полной, – это выход из зоны комфорта,

– объяснил президент.

Однако Зеленский признал, что каждый день таких людей становится меньше.

Может заинтересовать – Чем "подруга Путина" Ле Пен угрожает Украине в случае победы во Франции: