Летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу об этой российской ЧВК. По его словам, "Редут" является частью минобороны страны-агрессора.

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"ЧВК "Редут" была создана несколько лет назад под управлением едва ли не непосредственно министра обороны. Можно сказать, это частная армия самого Шойгу, просто она "питается" денежным довольствием и техникой от фондов минобороны", – пояснил Свитан.

Там зарегистрировано свыше 10 тысяч военнослужащих. Их видят преимущественно в районе Бахмута и Угледара.

Между ЧВК "Редут" и минобороны "стандартные отношения"

Наемники "Редута" получают почти вдвое больше, чем другие российские силы. Кроме того, у них увеличенные нормы снабжения продовольствием и боеприпасами.

Стандартные отношения в российской армии – просто достаточно серьезное денежное довольствие. Туда берут более или менее профессионалов,

– добавил Свитан.

Однако что-то пошло не так – боевики явно недовольны кормящей рукой. Об этом стало известно из разговора журналиста под видом наемника с рекрутером "Редута" с позывным "Кеша".

"Ты нам кто такой, ну, тот же Шойгу? Никто. Иди на ***", – заявил "Кеша".

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