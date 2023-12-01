Льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу про цю російську ПВК. За його словами, "Редут" становить частину міноборони країни-агресорки.

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"ПВК "Редут" була створена кілька років тому під управлінням ледве не безпосередньо міністра оборони. Можна сказати, це приватна армія самого Шойгу, просто вона "харчується" грошовим забезпеченням і технікою від фондів міноборони", – пояснив Світан.

Там зареєстровано понад 10 тисяч військовослужбовців. Їх бачать переважно в районі Бахмута та Вугледара.

Між ПВК "Редут" і міноборони "стандартні відносини"

Найманці "Редута" отримують майже удвічі більше, ніж інші російські сили. Крім того, у них збільшені норми постачання продовольства та боєприпасів.

Стандартні відносини в російській армії – просто досить серйозне грошове забезпечення. Туди беруть більш-менш професіоналів,

– додав Світан.

Однак щось пішло не так – бойовики явно незадоволені рукою, що їх годує. Про це стало відомо з розмови журналіста під виглядом найманця з рекрутером "Редута" з позивним "Кеша".

"Ти нам хто такий, ну, той же Шойгу? Ніхто. Іди на***", – заявив "Кеша".

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