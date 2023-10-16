Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, ПВК "Вагнера" досягала хоч якихось успіхів при величезних втратах, бо мала велику підтримку російської армії.

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ПВК "Редут" не матиме значення

Роман Світан зазначив, що свого часу ПВК "Вагнера" мала велику кількість озброєння через близькі стосунки її власника Євгєнія Пригожина з диктатором Владіміром Путіним. Тоді мало не весь російський ВПК працював саме на вагнерівців, які змогли досягнути хоч якихось результатів.

Весь ВПК Росії працював на результат ПВК "Вагнера", які просувались зі швидкістю 30 кілометрів на рік. Це відстань між Попасною та Бахмутом. Як би інша ПВК не називалась, все залежатиме від того, скільки сил та засобів їй нададуть. Якщо вона буде у такому ж нормуванні, що й інші військові частини російської армії, то ми про неї навіть не почуємо,

– переконаний він.

Росія зможе використати ПВК "Редут" як інформаційний привід та механізм привернення уваги. Раніше ЗСУ вже ліквідовували частини цієї ПВК. Тому без відповідної підтримки це вороже угрупування не матиме значення на перебіг бойових дій в Україні.

Світан про ПВК "Редут": дивіться відео

ПВК "Редут": що відомо