Російська ПВК "Редут", члени якої беруть участь у війні проти України, насправді контролюється та фінансується Головним розвідувальним управлінням Генерального штабу Росії (ГРУ). Це показало розслідування українських ЗМІ.

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ПВК виявилась системою рекрутингу

Журналісти виявили, що таке вороже угруповання є прихованою системою рекрутингу найманців для російської військової розвідки. Проте офіційно ця ПВК позиціює себе як "добровольчий" підрозділ.

Про зв'язок із Головним розвідувальним управлінням Росії свідчать внутрішні документи "редутівців". Відповідно до цих документів, найманці самі вказують, що підпорядковуються російській військовій розвідці.

Крім цього, медійникам також вдалося ідентифікувати сотню членів цієї ПВК та навіть зв'язатися з рекрутерами. Звісно, це відбувалося під прикриттям.

Нашим воїнам вдалося взяти у полон кількох найманців "Редуту". Вони, своєю чергою, розповіли, що база цієї бригади називається "Тригуляй". Вона розташована під російським Тамбовом.

Росія може створювати ще одну ПВК