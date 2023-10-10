Российский ПИК "Редут", члены которого принимают участие в войне против Украины, на самом деле контролируется и финансируется Главным разведывательным управлением Генерального штаба России (ГРУ). Это показало расследование украинских СМИ.

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ПВК оказалась системой рекрутинга

Журналисты обнаружили, что такая вражеская группировка является скрытой системой рекрутинга наемников для российской военной разведки. Однако официально этот НПК позиционирует себя как "добровольческое" подразделение.

О связи с Главным разведывательным управлением России свидетельствуют внутренние документы "редутовцев". Согласно этим документам, наемники сами указывают, что подчиняются российской военной разведке.

Кроме того, медийщикам также удалось идентифицировать сотню членов этой НДС и даже связаться с рекрутерами. Естественно, это происходило под прикрытием.

Нашим воинам удалось взять в плен нескольких наемников "Редута". Они, в свою очередь, рассказали, что база этой бригады называется "Тригуляй". Она расположена под русским Тамбовом.

Россия может создавать еще один НДС