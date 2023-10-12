Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у ефірі телемарафону пояснив, що викриття особистих даних ворогів справді послаблює можливості підрозділу. Мовиться про розслідування на основі телефонних даних ворогів з приватної військової компанії "Редут", пише 24 Канал.

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Що розповіла розвідка про "Редут"

Цього разу також журналісти провели колосальну роботу і цим розслідуванням послабили, у тому числі діяльність цього бандформування та терористичної структури. Тому що викриття особистих даних, списків людей – послаблює можливості підрозділу,

– заявив Юсов.

За його словами, це також дає розуміння і тим, хто бере участь в незаконній дільності "Редут", що обов'язково кожен буде покараний.

"Важливий момент також той, що, звичайно, ніяких ПВК на території так званої Росії немає. Як і раніше повідомлялось, це розслідування підтверджує, що всі ці умовні "приватні військові компанії" є невіддільними складовими спецслужб держави-агресора або в цілому військових структур", – пояснив Юсов.

Представник Головного управління розвідки запевнив, що Росії не вдасться перекинути відповідальність за воєнні злочини на якісь умовні "ПВК", адже ніяких ПВК там не існує. Всі воєнні злочини окупантів – це все відповідальність Росії.

Що відомо про російський "Редут"