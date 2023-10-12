Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у ефірі телемарафону пояснив, що викриття особистих даних ворогів справді послаблює можливості підрозділу. Мовиться про розслідування на основі телефонних даних ворогів з приватної військової компанії "Редут", пише 24 Канал.
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Що розповіла розвідка про "Редут"
Цього разу також журналісти провели колосальну роботу і цим розслідуванням послабили, у тому числі діяльність цього бандформування та терористичної структури. Тому що викриття особистих даних, списків людей – послаблює можливості підрозділу,
– заявив Юсов.
За його словами, це також дає розуміння і тим, хто бере участь в незаконній дільності "Редут", що обов'язково кожен буде покараний.
"Важливий момент також той, що, звичайно, ніяких ПВК на території так званої Росії немає. Як і раніше повідомлялось, це розслідування підтверджує, що всі ці умовні "приватні військові компанії" є невіддільними складовими спецслужб держави-агресора або в цілому військових структур", – пояснив Юсов.
Представник Головного управління розвідки запевнив, що Росії не вдасться перекинути відповідальність за воєнні злочини на якісь умовні "ПВК", адже ніяких ПВК там не існує. Всі воєнні злочини окупантів – це все відповідальність Росії.
Що відомо про російський "Редут"
- Розслідувачі "Радіо Свобода" розповіли, що так звану ПВК "Редут" насправді фінансує та контролює Головне розвідувальне управління Генерального штабу Росії (ГРУ).
- Офіційно ця ПВК позиціонує себе як "добровольчий" підрозділ, проте насправді є прихованою системою рекрутингу найманців для російської військової розвідки. Саме про це свідчать внутрішні документи окупантів з "Редут".
- Також журналісти "Схем" показали, як вороги з ПВК "Редут" мародерили під час окупації Київської та Харківської областей. Зокрема, вони у лютому – березні 2022 року маскували свою техніку у дворах мирних мешканців, обкрадали їх та жили в їхніх будинках.
- Окрім того, видання змогло ідентифікувати 100 бійців та командирів ПВК "Редут". Виявилось, що деякі з них воювали у Сирії у складі "Вагнера", на Донбасі з 2014 року, брали участь в "придушенні демократичних протестів у Судані".