Власне, 10 жовтня вийшло об'ємне розслідування на основі даних з телефонів окупантів приватної військової компанії "Редут". Це друга за відомістю армія російських найманців після групи "Вагнера".

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Розслідування про російських військових

Зокрема, журналісти опублікували кадри, на яких ворожі військові маскують свою техніку у дворах звичайних українців, хазяйнують у їхніх будинках та привласнюють майно людей на Київщині у лютому та березні 2022 року

Також на одному з роликів, що був знятий у серпні-вересні 2022 року, окупант говорить таке: "Ми шабашим блаблакаром. Ось пасажир у нас є". Вочевидь, "блаблакаром" він називає поїздки по представників цивільного населення Харківщини, які можуть бути закатовані.

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Важливо, що розслідувачам вдалось ідентифікували сотню бійців і командирів ПВК "Редут", які брали участь у широкомасштабній війні проти України. Як не дивно, серед них чимало колишніх ув'язнених та учасників бойових дій у Сирії та на Сході нашої держави після 2014 року.

Зверніть увагу! Журналісти встановили, що "Редут" контролюється та фінансується Головним розвідувальним управлінням ворожої держави. Переглянути повну відеоверсію розслідування можна за посиланням.

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Зазначимо, що для ворога є нормальним порушувати закони та звичаї війни, що неодноразово було зафіксовано. Скажімо, ДПСУ оприлюднила відео, на якому видно обстріл фосфорними авіабомбами позицій Збройних Сил.

Окрім того, окупанти продовжують завдавати ударів по цивільному населенню через що страждають не лише дорослі, а й діти. Внаслідок атаки на Сумщину декілька днів тому загинула 13-річна дівчинка.