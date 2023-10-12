Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона объяснил, что разоблачение личных данных врагов действительно ослабляет возможности подразделения. Речь идет о расследование на основе телефонных данных врагов из частной военной компании "Редут", пишет 24 Канал.
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Что рассказала разведка о "Редуте"
В этот раз журналисты провели колоссальную работу и этим расследованием ослабили, в том числе деятельность этого бандформирования и террористической структуры. Потому что разоблачение личных данных, списков людей – ослабляет возможности подразделения,
– заявил Юсов.
По его словам, это также дает понимание и участвующим в незаконной деятельности "Редут", что обязательно каждый будет наказан.
"Важный момент также тот, что, конечно, никаких ЧВК на территории так называемой России нет. Как и ранее сообщалось, это расследование подтверждает, что все эти условные "частные военные компании" являются неотделимыми составляющими спецслужб государства-агрессора или в целом военных структур", – объяснил Юсов.
Представитель Главного управления разведки заверил, что России не удастся перекинуть ответственность за военные преступления на какие-то условные "ЧВК", ведь никаких ЧВК там не существует. Все военные преступления оккупантов – это все ответственность России.
Что известно о российском "Редуте"
- Расследователи "Радио Свобода" рассказали, что так называемый ЧВК "Редут" на самом деле финансирует и контролирует Главное разведывательное управление Генерального штаба России (ГРУ).
- Официально эта ЧВК позиционирует себя как "добровольческое" подразделение, однако на самом деле является скрытой системой рекрутинга наемников для российской военной разведки. Именно об этом свидетельствуют внутренние документы оккупантов из "Редут".
- Также журналисты "Схем" показали, как враги из ЧВК "Редут" мародерили во время оккупации Киевской и Харьковской областей. В частности, они в феврале – марте 2022 года маскировали свою технику во дворах мирных жителей, обворовывали их и жили в их домах.
- Кроме того, издание смогло идентифицировать 100 бойцов и командиров ЧВК "Редут". Оказалось, что некоторые из них воевали в Сирии в составе "Вагнера", на Донбассе с 2014 года, участвовали в "подавлении демократических протестов в Судане".