Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона объяснил, что разоблачение личных данных врагов действительно ослабляет возможности подразделения. Речь идет о расследование на основе телефонных данных врагов из частной военной компании "Редут", пишет 24 Канал.

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Что рассказала разведка о "Редуте"

В этот раз журналисты провели колоссальную работу и этим расследованием ослабили, в том числе деятельность этого бандформирования и террористической структуры. Потому что разоблачение личных данных, списков людей – ослабляет возможности подразделения,

– заявил Юсов.

По его словам, это также дает понимание и участвующим в незаконной деятельности "Редут", что обязательно каждый будет наказан.

"Важный момент также тот, что, конечно, никаких ЧВК на территории так называемой России нет. Как и ранее сообщалось, это расследование подтверждает, что все эти условные "частные военные компании" являются неотделимыми составляющими спецслужб государства-агрессора или в целом военных структур", – объяснил Юсов.

Представитель Главного управления разведки заверил, что России не удастся перекинуть ответственность за военные преступления на какие-то условные "ЧВК", ведь никаких ЧВК там не существует. Все военные преступления оккупантов – это все ответственность России.

Что известно о российском "Редуте"