Також виявилося, що ця приватна компанія є тіньовою армією військової розвідки Росії. Офіційно вони називають себе добровольцями, однак документи доводять зворотнє.
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Шлях полонених найманців
Російські військові, які були частиною ПВК "Редут" мають поклики до блогерства, тому всі свої дії ті знімали на камеру. Журналісти отримали у розпорядження їх телефони, що дозволило ідентифікувати всіх бійців та командирів, а також прослідкувати шлях окупантів Україною.
На відео найманці показують умови свого проживання в українських містах і селах. Спочатку окупанти базувалися на Київщині. Там росіяни фіксували захоплення автомобілів та іншого майна, а також як вони брали у полон людей. Згодом вони перебазувалися на Харківщину, де також продовжили знімати всі свої злочини. Деякі відео проливають світло на те, як росіяни ховалися від контрнаступу ЗСУ в цьому регіоні.
Врешті-решт військових "Редуту" затримала СБУ, після чого оголосила вирок за катування цивільних у Боровій Ізюмського району.
Діяльність ПВК "Редут" в Україні: дивіться відео
"Вагнер" після загибелі Пригожина
- Після довгого базування у Білорусі та смерті Євгенія Пригожина, найманці "Вагнеру" почали повертати в Україну. Окремі особи перейшли до частин офіційних сил міністерства оборони Росії та інших ПВК.
- Частину вагнерівців найняв один з ексватажків ПВК "Вагнер" Андрєй Трошев. Однак новий підрозділ буде більш ручним та підпорядкований російським спецслужбам – щоб уникнути повторного заколоту.
- Попри високу посаду у "Вагнері", Трошев не підтримав бунт Пригожина, а після його закінчення Путін пропонував призначити того новим головою ПВК. Зараз "Сєдому" виділять кошти на створення нового формування, яке, ймовірно, так само складатиметься з "зеків".