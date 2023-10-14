Також виявилося, що ця приватна компанія є тіньовою армією військової розвідки Росії. Офіційно вони називають себе добровольцями, однак документи доводять зворотнє.

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Шлях полонених найманців

Російські військові, які були частиною ПВК "Редут" мають поклики до блогерства, тому всі свої дії ті знімали на камеру. Журналісти отримали у розпорядження їх телефони, що дозволило ідентифікувати всіх бійців та командирів, а також прослідкувати шлях окупантів Україною.

На відео найманці показують умови свого проживання в українських містах і селах. Спочатку окупанти базувалися на Київщині. Там росіяни фіксували захоплення автомобілів та іншого майна, а також як вони брали у полон людей. Згодом вони перебазувалися на Харківщину, де також продовжили знімати всі свої злочини. Деякі відео проливають світло на те, як росіяни ховалися від контрнаступу ЗСУ в цьому регіоні.

Врешті-решт військових "Редуту" затримала СБУ, після чого оголосила вирок за катування цивільних у Боровій Ізюмського району.

Діяльність ПВК "Редут" в Україні: дивіться відео

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