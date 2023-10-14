Также оказалось, что эта частная компания есть теневой армией военной разведки России. Официально они называют себя добровольцами, однако документы доказывают обратное.

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Путь пленных наемников

Российские военные, которые были частью ЧВК "Редут", имеют призывы к блоггерству, поэтому все свои действия те снимали на камеру. Журналисты получили в распоряжение их телефоны, что позволило идентифицировать всех бойцов и командиров, а также проследить путь оккупантов по Украине.

На видео наемники показывают условия проживания в украинских городах и селах. Сначала оккупанты базировались на Киевщине. Там россияне фиксировали захват автомобилей и другого имущества, а также как они пленили людей. Впоследствии они перебазировались в Харьковскую область, где также продолжили снимать все свои преступления. Некоторые видео проливают свет на то, как россияне скрывались от контрнаступления ВСУ в этом регионе.

В конце концов, военных "Редута" задержала СБУ, после чего объявила приговор за пытки гражданских в Боровой Изюмского района.

Деятельность ЧВК "Редут" в Украине: смотрите видео

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