Засновниця фонду "Русь сідящая" Ольга Романова сказала 24 Каналу, що це ще не остання дивина, яку ми побачимо.

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"Я думаю, що ми побачимо ще дуже багато всього дивного на цьому світі. Дуже близький момент, коли побачимо на фронтах і подобу "Гітлер'югенд"", – зазначила Романова.

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На яку ПВК у Росії зробили ставку

Натепер найвпливовішою приватною військовою компанією в Росії вважають "Редут", яку дедалі частіше згадують у контексті спецслужб, зокрема ГРУ. Мабуть, це пов'язано не лише зі збільшенням цієї ПВК, а й накачуванням її грошима – і державними, і олігархів.

Саме ПВК "Редут" заміняє "Вагнера" в Африці. Адже цілковито зрозуміло, що є певні "делікатні" речі, які не може робити армія. Наприклад, охороняти алмазні й золоті копальні або бути особистими охоронцями президента Малі,

– сказала Романова.

Наразі про протистояння ПВК "Редут" з міноборони Росії не йдеться, адже найманців курує Юнус-Бек Євкуров – один із заступників міністра оборони.

Однак невідомо, що буде далі. Можливо "Редут" повторить долю вагнерівців.

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