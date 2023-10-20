Основатель фонда "Русь сидящая" Ольга Романова сказала 24 Каналу, что это еще не последняя странность, которую мы увидим.
К теме Война и блогерство: ЧВК "Редут" снимала свои действия в Украине, пока их не поймала СБУ
"Я думаю, что мы увидим еще очень много всего удивительного в этом мире. Очень близок момент, когда увидим на фронтах и подобие "Гитлерюгенд"", – отметила Романова.
Будут ли противостоять российские ЧВК друг другу: смотрите видео 24 Канала
На какую ЧВК в России сделали ставку
В настоящее время самой влиятельной частной военной компанией в России считают "Редут", которую все чаще упоминают в контексте спецслужб, в частности ГРУ. По-видимому, это связано не только с увеличением этой ЧВК, но и накачиванием ее деньгами – и государственными, и олигархов.
Именно ЧВК "Редут" заменяет "Вагнера" в Африке. Ведь совершенно понятно, что есть определенные "деликатные" вещи, которые не может делать армия. Например, охранять алмазные и золотые рудники или быть охранниками президента Мали,
– сказала Романова.
Пока о противостоянии ЧВК "Редут" с минобороны России речь не идет, ведь наемников курирует Юнус-Бек Евкуров – один из заместителей министра обороны.
Однако неизвестно, что будет дальше. Возможно, "Редут" повторит судьбу вагнеровцев.
ЧВК "Редут": последние новости
- "Схемы" опубликовали расследование о наемниках ЧВК "Редут", которые мародерили в Украине и сами снимали это на телефоны. Так удалось идентифицировать сотню бойцов и командиров этой группировки.
- Представитель украинской разведки Андрей Юсов подчеркнул, что "Редут", как и все другие российские ЧВК, составляет неотделимую часть спецслужб страны-агрессора.
- В британской разведке отметили, что ЧВК "Редут" начала вербовать россиян под видом "добровольцев". Таким способом страна-агрессор может избегать дальнейших шагов по мобилизации.