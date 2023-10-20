Основатель фонда "Русь сидящая" Ольга Романова сказала 24 Каналу, что это еще не последняя странность, которую мы увидим.

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"Я думаю, что мы увидим еще очень много всего удивительного в этом мире. Очень близок момент, когда увидим на фронтах и подобие "Гитлерюгенд"", – отметила Романова.

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На какую ЧВК в России сделали ставку

В настоящее время самой влиятельной частной военной компанией в России считают "Редут", которую все чаще упоминают в контексте спецслужб, в частности ГРУ. По-видимому, это связано не только с увеличением этой ЧВК, но и накачиванием ее деньгами – и государственными, и олигархов.

Именно ЧВК "Редут" заменяет "Вагнера" в Африке. Ведь совершенно понятно, что есть определенные "деликатные" вещи, которые не может делать армия. Например, охранять алмазные и золотые рудники или быть охранниками президента Мали,

– сказала Романова.

Пока о противостоянии ЧВК "Редут" с минобороны России речь не идет, ведь наемников курирует Юнус-Бек Евкуров – один из заместителей министра обороны.

Однако неизвестно, что будет дальше. Возможно, "Редут" повторит судьбу вагнеровцев.

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