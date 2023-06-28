Об этом 24 Канала сказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. Вагнеровцы не имеют соответствующей техники и возможности ее обслуживать.

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"Без поддержки армейских средств они могут выполнять только охранную функцию, охранять, например, тело того же Лукашенко, его режим, выполнять полицейские функции, они даже Минск не смогут оборонять. Если возникнет вопрос об увольнении Минска, то не хватит того количества для обороны этого города", – отметил Роман Свитан.

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Месть будет скоро

Как отметил Роман Свитан, отомстить вагнеровцам желающих много. Несмотря на то, что в Беларуси действует режим Лукашенко, обязательно найдутся те, кто постарается ликвидировать Пригожина и его командный состав – вопрос времени.

Это люди, которые попали под мощный пресс жажды мести, которая однозначно будет. Многое горе они принесли в мире. Многие люди готовы их просто отличить,

– сказал Роман Свитан.

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