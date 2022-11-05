"Пригожин решил стать владельцем Петербурга": зачем нужно строительство штаба "Вагнера"

Пригожин открыл в Санкт-Петербурге офис ЧВК "Вагнера" – недавно появились фото и видео. Это огромное здание, но непонятно, принадлежит ли эта его территория Пригожину.

Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он также отметил, что это совсем не случайно, а очень хорошо вписалось в картину России.

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По словам Шейтельмана, Пригожин пытается создать для себя новую столицу, ему нужна земля. К примеру, у Кадырова есть Чечня – он там чувствует себя в безопасности, в случае любого "шухера" – он сбежит туда.

"У Пригожина такого места не было, поскольку для него таким местом была Сирия – он всегда мог вывести свои войска туда. Сейчас все эти перемещения усложнены – из-за санкций, закрытий Босфора и т.п.", – говорит политтехнолог.

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По его словам, Россия сейчас закрывается, и в этой России Пригожин ищет себе место – не только политически, но и географически.

Для того чтобы быть царем – нужна крепкая армия и место. Вот поэтому Пригожин решил стать владельцем Петербурга – это его родной город. Он уже год воюет с губернатором и вот он открывает этот центр,

– добавляет Шейтильман.

По мнению политтехнолога, с сентября Пригожин решил пойти в политику – "серые кардиналы" не занимаются таковым. "Все то, что делает Пригожин – его пламенные речи, выступления перед безногими вагнеровцами, не может так себя вести человек, который планирует уйти в тень", – резюмирует Михаил Шейтельман.

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