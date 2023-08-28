Об этом 24 Каналу заявил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что уже неоднократно наемники жаловались, что им не платят то, что обещали при переходе в Беларусь. К слову, самолет Пригожина упал вечером 23 августа.

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"Окей, первые двое суток они все жаловались: "Батю убили". А потом: "Денег не будет? Пошли искать нового батю". Это же наемники, за идею они не работают", – сказал Ступак.

Россияне хотят подержать их как можно больше без денег, но потом предложить еще меньше, чем было у вагнеровцев. Однако больше, чем сейчас. Все, чтобы они согласились на "сотрудничество".

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Наемников могут отправить в Африку.

Вагнеровцев могут частично подобрать российские олигархи – по 20 – 50 человек для личной охраны.

Часть бойцов может подписать контракт с минобороны России.

В третьем варианте наемников могут бросить на самые горячие участки фронта войны против Украины. Все, чтобы их ликвидировать, потому что доверия к ним нет.

Предали почти один раз, могут предать и во второй раз,

– добавил бывший сотрудник СБУ.

Поэтому министр обороны России Сергей Шойгу может делать все для того, чтобы от них избавиться. В частности, отправлять вагнеровцев на фронт без помощи авиации и артиллерии.

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Возможны ли бунты в России

Смерть Евгения Пригожина можно рассматривать как четкий сигнал, что не стоит поднимать бунты тем, кто думал это сделать. По словам Ивана Ступака, большинство из тех, кто даже близко общался с главой ЧВК "Вагнера", могли пересмотреть свое отношение к нему. Все из-за давления обстоятельств.

Тогда эти люди начали публично говорить, что, мол, никакой дружбы не было, а Пригожин – преступник. Фактически делать все, чтобы не попасть во внимание ФСБ. Российская спецслужба может на человека любого достатка написать условный донос и сказать, что у него были близкие отношения с главарем наемников и что он поддерживал все его идеи.

Путин 100% верит этим доносам инспирированным, поскольку у него сейчас паническое отношение к своему окружению. Он не знает, кому можно доверять,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Кроме того, в стране-агрессоре могут распиливать имущество. ФСБ может "нарисовать" любую переписку, например, при участии олигархов. Мол, они договаривались поддерживать Пригожина. Тогда российская спецслужба может шантажировать этих людей тем, что она может доложить это российскому диктатору. Так в России могут сводить финансовые счета.

"Много интересных процессов, но в повторный бунт пока сейчас не верю. Это может быть только что-то ситуативное. А сейчас в заранее согласованное – пока не верю", – сказал Ступак.

Смерть Пригожина: коротко