Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он уверен, что в ближайшее время ЧВК "Вагнера" просто закончится.

Смотрите также Шойгу преследует свои цели, Пригожин – свои, – политтехнолог о политическом значении Бахмута

Свитан сообщил, что заключенные, которых Евгений Пригожин выискивал по тюрьмам, уже закончились.

Сейчас вагнеровцы воюют основным, так называемым "золотым фондом" – специалистами, которые являются профессионалами своего дела. Однако они погибают, поскольку находятся в невыгодной ситуации, потому что пытаются с полей штурмовать городские застройки,

– заметил полковник.

Вагнеровцы в сложной ситуации

По словам Свитана, вагнеровцев на фронте осталось не так много, несколько тысяч человек. И потому, если они не примут решение, о котором упоминал Пригожин, а именно отойти от Бахмута и вернуться на позиции в районе Попасной, то они будут полностью уничтожены.

В таком случае за ними подойдут российские регулярные войска, которых линейные части прижимают к Бахмуту, к работающей там украинской системе обороны.

Я думаю, что в ближайшее время вопрос по ППК "Вагнера" будет решен окончательно на территории Украины. Остаются еще некоторые части в районе запорожского фронта и беглецы, воспользовавшиеся приглашением крымской власти,

– добавил Свитан.

Рассвет о ПВК "Вагнера": смотреть видео