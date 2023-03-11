Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он уверен, что в ближайшее время ЧВК "Вагнера" просто закончится.
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Свитан сообщил, что заключенные, которых Евгений Пригожин выискивал по тюрьмам, уже закончились.
Сейчас вагнеровцы воюют основным, так называемым "золотым фондом" – специалистами, которые являются профессионалами своего дела. Однако они погибают, поскольку находятся в невыгодной ситуации, потому что пытаются с полей штурмовать городские застройки,
– заметил полковник.
Вагнеровцы в сложной ситуации
По словам Свитана, вагнеровцев на фронте осталось не так много, несколько тысяч человек. И потому, если они не примут решение, о котором упоминал Пригожин, а именно отойти от Бахмута и вернуться на позиции в районе Попасной, то они будут полностью уничтожены.
В таком случае за ними подойдут российские регулярные войска, которых линейные части прижимают к Бахмуту, к работающей там украинской системе обороны.
Я думаю, что в ближайшее время вопрос по ППК "Вагнера" будет решен окончательно на территории Украины. Остаются еще некоторые части в районе запорожского фронта и беглецы, воспользовавшиеся приглашением крымской власти,
– добавил Свитан.
ЧВК "Вагнера" несет большие потери
- Как отмечает CNN, вагнеровцы – в отчаянии. У Бахмута они уже теряют поддержку русских военных. Пригожин видит, что человеческий ресурс заканчивается.
- Пригожин просит у минобороны боеприпасы и подкрепление. Если этого не будет, то, по словам "повара" Путина, вагнеровцам в Бахмуте будет "п***ец".
- На территории России постоянно обнаруживают новые кладбища ликвидированных вагнеровцев. В частности, недавно нашли еще одно – под Москвой в селе Маврино. Там похоронили по меньшей мере 27 "пакетизированных".