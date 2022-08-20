Обломки повредили жилые дома: фото остатков сбитых над Днепропетровщиной "Калибров"

Утром 20 августа оккупанты выпустили по Днепропетровской области 4 ракеты типа "Калибр". К счастью, наша ПВО смогла успешно уничтожить их. Однако обломки рухнули в Покров.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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Он отметил, что обломки вражеских ракет повредили 4 частных жилых дома в Днепропетровской области. Однако благодаря силам ПВО удалось избежать больших жертв.

В канун Дня Государственного Флага и Дня Независимости оккупанты передали нам вот такие "приветы". Потому еще раз призываю граждан – не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Враг бесится, поэтому мы все должны быть максимально бдительными,

– подчеркнул Лукашук.

Обломки сбитой ракеты "Калибр" / Фото Николая Лукашука

Враг атаковал Днепропетровскую область

Утром 20 августа в небе над Днепропетровской областью сработало ПВО. Глава ОВА Валентин Резниченко сообщил, что Силы ПВО сбили 4 вражеских ракеты. То есть все, направленные россиянами против мирного населения. Оккупанты пытались атаковать область ракетами типа "Калибр".

Событие также прокомментировал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он сообщил, что Воздушные Силы применили только четыре ракеты комплекса "С-300", чтобы уничтожить крылатые "Калибры".

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