Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Важливо У більшості областей була повітряна тривога: у Дніпрі чули вибухи

Він зазначив, що уламки ворожих ракет пошкодили 4 приватні житлові будинки на Дніпропетровщині. Однак за вдяки силам ППО вдалося уникнути більших жертв.

Напередодні Дня Державного Прапора і Дня Незалежності окупанти передали нам ось такі "привіти". Тому ще раз закликаю громадян – не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ворог казиться, тож ми всі маємо бути максимально пильними,

– наголосив Лукашук.

Уламки збитої ракети "Калібр" / Фото Миколи Лукашука

Ворог атакував Дніпропетровщину

Зранку 20 серпня у небі над Дніпропетровщиною спрацювала ППО. Голова ОВА Валентин Резніченко повідомив, що Сили ППО збили 4 ворожі ракети. Тобто усі, які скерували росіяни проти мирного населення. Окупанти намагалися атакувати область ракетами типу "Калібр".

Подію також прокоментував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він повідомив, що Повітряні Сили застосували тільки чотири ракети комплексу "С-300", щоб знищити крилаті "Калібри".

Довідка. Крилата ракета ЗМ-54 "Калібр" має довжину від 6,2 до 8,2 метра. Її маса сягає від 1800 до 2300 кілограмів. Бойова частина – від 200 до 450 кілограмів. "Калібр" може вражати цілі на відстані від 200 до 2500 кілометрів. До об'єкта ракета летить на наднизьких висотах – всього 10 – 20 метрів над поверхнею землі.

Варто переглянути – оперативна інформація про ситуацію на фронті 20 серпня: відео