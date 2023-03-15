ПВО, боеприпасы и "бронированный кулак", – Резников поделился приятными итогами "Рамштайна 10"

Алексей Резников сообщил, что "Рамштайн 10" 15 марта официально завершился. Министр обороны доволен результатом.

Министр обороны Украины Резников отметил, что "Рамштайн 10" вселяет оптимизм. Он поблагодарил своего коллегу Ллойда Остина – руководителя Пентагона.

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Также Резников поблагодарил друзей из антикремлевской коалиции за их готовность быть рядом с Украиной до ее победы.

"Рамштайн 10" внушает оптимизм: усиление противовоздушной обороны, снабжение боеприпасами, обучение и формирование "бронированного кулака",

– подчеркнул Резников.

Что сказал глава Пентагона

Остин во время "Рамштайна 10" подчеркнул, что в войне России с Украиной наступил переломный момент. Все страны-союзницы должны выполнить свои обязательства быстро, а также в полном объеме.

Глава Пентагона отметил: страны-союзницы демонстрируют неизменную решительность и единство.

Пока международная коалиция должна предоставить Украине все, что ей необходимо в борьбе с российской агрессией. Речь идет о вооружении, запасных частях и возможностях для технического обслуживания техники (которую Украина получила ранее).

Весь цивилизованный мир поддерживает Украину в борьбе за свою свободу.