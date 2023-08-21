Зеленский рассчитывает на ПВО Греции в Черном море: она присоединилась к декларации G7

Украина нуждается в усилении ПВО, в частности, для Черноморского региона и Одессы. Киев рассчитывает на помощь Греции.

Об этом во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 Канал.

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Греческое ПВО станет весомым вкладом

Зеленский рассказал, что во время его визита в Грецию обсудили ситуацию в Черноморском регионе.

В частности, угроза, которую Россия создала против свободы мореходства и портов. Мы делаем все возможное, чтобы восстановить безопасность на Черном и Азовском побережье. Это важно с глобальной точки зрения,

– заявил украинский лидер.

По его словам, с точки зрения продовольственной безопасности для всего мира, Украина создала альтернативный "зерновой коридор" в Черном море.

"Он может работать, но чтобы его работа была стабильной, мы нуждаемся в усилении воздушного щита, что важно для Черноморского региона и, в частности, Одессы. И это может быть историческим вкладом Греции в общеевропейскую безопасность, если вы поможете именно в защите Черноморской акватории. И касаемо систем ПВО", – объяснил глава государства.

Он добавил, что предложил варианты как это можно сделать.

"И что главное – греческие компании готовы к транспортировке украинского зерна", – подытожил президент.

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Греция присоединилась к декларации "Большой семерки" по гарантиям безопасности

Зеленский также отметил, что Греция присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины.

Будем продолжать эту работу на двустороннем уровне, чтобы сделать формат гарантий безопасности образцом и для других государств, нуждающихся в действенных гарантиях безопасности. Мир точно станет более стабильным в результате такой совместной работы в сфере безопасности,

– подчеркнул президент.

Напомним, что гарантии безопасности, в частности, предусматривают: