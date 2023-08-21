Зеленский рассчитывает на ПВО Греции в Черном море: она присоединилась к декларации G7
Украина нуждается в усилении ПВО, в частности, для Черноморского региона и Одессы. Киев рассчитывает на помощь Греции.
Об этом во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 Канал.
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Греческое ПВО станет весомым вкладом
Зеленский рассказал, что во время его визита в Грецию обсудили ситуацию в Черноморском регионе.
В частности, угроза, которую Россия создала против свободы мореходства и портов. Мы делаем все возможное, чтобы восстановить безопасность на Черном и Азовском побережье. Это важно с глобальной точки зрения,
– заявил украинский лидер.
По его словам, с точки зрения продовольственной безопасности для всего мира, Украина создала альтернативный "зерновой коридор" в Черном море.
"Он может работать, но чтобы его работа была стабильной, мы нуждаемся в усилении воздушного щита, что важно для Черноморского региона и, в частности, Одессы. И это может быть историческим вкладом Греции в общеевропейскую безопасность, если вы поможете именно в защите Черноморской акватории. И касаемо систем ПВО", – объяснил глава государства.
Он добавил, что предложил варианты как это можно сделать.
"И что главное – греческие компании готовы к транспортировке украинского зерна", – подытожил президент.
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Греция присоединилась к декларации "Большой семерки" по гарантиям безопасности
Зеленский также отметил, что Греция присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины.
Будем продолжать эту работу на двустороннем уровне, чтобы сделать формат гарантий безопасности образцом и для других государств, нуждающихся в действенных гарантиях безопасности. Мир точно станет более стабильным в результате такой совместной работы в сфере безопасности,
– подчеркнул президент.
Напомним, что гарантии безопасности, в частности, предусматривают:
- обеспечение устойчивых сил, способных защитить Украину и умерить российскую агрессию в будущем;
- укрепление экономической стабильности и устойчивости нашего государства, в частности, путем реконструкции и восстановления;
- создание благоприятных условий для экономического процветания Украины, охватывая ее энергетическую безопасность;
- предоставление технической и финансовой поддержки для удовлетворения неотложных потребностей нашей страны, возникших в результате российской войны;
- предоставление Украине возможностей продолжать реализацию реформ для продвижения к ее евроатлантическим устремлениям.