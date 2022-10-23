Об этом в интервью канадским телеканалам CTV и CBC рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает 24 канал.

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"Мы готовы сражаться. Украина не первый день показывает, что мы боремся. Мы можем победить, но нам нужны партнеры. Прежде всего, украинская энергетика и общество страдает из-за нехватки ПВО, противоракетной обороны", – сказал Зеленский.

Есть серьезные результаты

Президент отметил, что мир может предоставить средства, которые защитят воздушное пространство. Он отметил, что в настоящее время главная миссия России – это бить по энергетической системе. Их задача – оставить людей без света, потому что россияне являются террористами.

Соединенным Штатам я благодарен за большую помощь, но ПВО от США у нас пока нет. Ждем, что также страны Европы могут нам помочь. Пока только Германия. Я откровенно скажу, что они передали первую систему IRIS-T. Она показала очень серьезные результаты, но мы не можем на дроны отдавать все эти ракеты, – объяснил президент.

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По словам Зеленского, ракет у Украины пока не так много. Важно, что дроны нужно уничтожать другим оружием.

"Все эти детали есть у наших партнеров. ПВО, ПРО – это очень важно сегодня для нас. Это может сохранить наше общество от террористических атак", – добавил президент.

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