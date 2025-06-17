"Вопрос жизни и смерти": Зеленский обратился с призывом к G7 по поводу ПВО
- Президент Владимир Зеленский на саммите G7 призвал к дальнейшим поставкам систем противовоздушной обороны и локализации их производства в Украине.
- Зеленский рассказал о российской атаке, во время которой было запущено 440 дронов и 32 ракеты, в результате чего погибли 15 человек, в том числе гражданин США.
Киев должен и в дальнейшем получать системы противовоздушной обороны от союзников и переходить к локализации производства в Украине.
Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время выступления на саммите "Большой семерки" в Канаде во вторник, 17 июня, передает 24 Канал.
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К чему Зеленский призвал лидеров G7
Президент Украины рассказал об отражении ночной российской атаки по Украине, в результате которой больше всего пострадали Киев и Одесса.
Системы противовоздушной обороны работали почти по всей стране, немалое количество беспилотников и ракет было перехвачено – в значительной степени благодаря поддержке ваших стран. Это вопрос жизни и смерти,
– заявил он.
По его словам, Украина должна и дальше получать системы противовоздушной обороны и развивать производство на территории нашего государства, поскольку это насущная необходимость для сохранения жизней украинских граждан.
Владимир Зеленский констатировал, что во время атаки россияне запустили 440 дронов, в основном "Шахедов" и 32 ракеты различных типов, в частности баллистические и с кассетными боеголовками. Одна из них попала в жилой дом.
Президент отметил, что цель прошла насквозь с верхнего этажа в подвал. Спасательные работы до сих пор продолжаются. Под завалами ищут людей. Около 30 мест попадания ракет или падения обломков были только в Киеве.
"Почти 150 жилых домов были повреждены только в Киеве. Известно, что 131 человек получил ранения. 15 человек погибли. Среди погибших – гражданин Соединенных Штатов Америки", – резюмировал он.
К слову, в Воздушных силах по результатам атаки сообщали, что противовоздушной обороной обезврежено 428 средств воздушного нападения противника, 262 сбито огневыми средствами, 166 – локально потеряны.