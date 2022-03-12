ПВО в Днепре сработала на 5+, – Филатов о ночных обстрелах

Утром 12 марта в Днепре раздавались взрывы. Однако обошлось без разрушений, потому что система противовоздушной обороны сработала безупречно.

Мэр Днепра Борис Филатов заверил, что ситуация в городе контролируемая. Жертв тоже нет.

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ПВО сработала на пять с плюсом, жертв и разрушений инфраструктуры нет,

– заверил мэр.

Подразделение Днепровской зенитной ракетной бригады беспощадно уничтожило вражескую крылатую ракету. От нее остались только обломки.

Напомним, не распространять фото или видео взрывов. Следует помнить, что любое ваше сообщение может корректировать вражеское оружие, которое в следующий раз может быть использовано против вас.

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