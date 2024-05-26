Не только системы ПВО: что может эффективно защитить небо Харькова

Враг продолжает безжалостно обстреливать Харьков и область. Целит в жилые районы, гражданскую инфраструктуру, с каждой атакой количество раненых или погибших растет.

Что может эффективно защитить область объяснил для 24 Канала военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он убежден, что дело не только в средствах ПВО, но и в украинских ударах по России.

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Что может защитить Харьков

Известно, что сейчас Украина ведет переговоры с Италией о передаче двух батарей Patriot. Однако, по убеждению Коваленко, даже не это может стать эффективной защитой города. Лучше всего – чтобы Украина получила разрешение бить по территории России.

В радиусе 300 километров от Харькова на территории России расположено достаточное количество аэродромов, с которых враг работает по украинским городам, и они должны быть уничтожены ракетами уровня ATACMS. Вместе с аэродромами должны быть уничтожены самолеты Су-34, которые являются основными носителями КАБов.

Предоставляют разрешение – мы начинаем отрабатывать. Это уже значительно улучшит безопасность не только на Харьковщине, но и Сумщине, Черниговщине и в целом ограничатся возможности использования тактической авиации,

– добавил военный аналитик.

Какие средства ПВО помогут

Кроме того, эффективно защитить небо Харькова помогут средства ПВО малого и среднего радиуса действия.

"В воздушном пространстве Харьковщины очень спокойно чувствует себя "Орлан-10", другие российские разведывательные БпЛА, которые и наводят ракеты "Искандер", – объяснил Коваленко.

Если ЗРК Patriot сможет с севера области доставать российскую авиацию, то сбивать подобные дроны не будет. Фактически его сможет раньше обнаружить "Орлан-10" и скорректировать удар по системе.

Именно средства малого и среднего радиуса действия смогут эффективно уничтожать дроны, дозвуковые компоненты или барражирующие боеприпасы.

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