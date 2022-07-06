Развею мифы, – глава ОВА прокомментировал призывы предоставить Харькову больше средств ПВО

В соцсетях активно начали распространять призывы предоставить Харькову больше средств противовоздушной обороны, чтобы защитить его от российских обстрелов. Однако военное руководство каждый день работает над обороной города.

Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что оккупанты действительно запускают по Харькову очень большое количество ракет, однако ПВО в области работает.

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Глава ОВА прокомментировал призывы по усилению систем ПВО

Синегубов отметил, что хочет развеять мифы по ПВО и призывы в СМИ и соцсетях его усилить.

Есть ли ПВО в Харькове или области? Есть. Как и в любой другой области. Это оборонительный процесс страны. Это вопрос Генштаба ВСУ, они видят обстановку в государстве и принимают оперативные решения,

– заметил глава ОВА.

Он подчеркнул, что именно благодаря управленческим решениям Генштаба ВСУ есть нынешняя ситуация, в отличие от той, которая была в феврале или марте 2022 года, когда над Харьковом летали самолеты и вертолеты, были попытки высадки десанта.

По словам Синегубова, военное руководство ежедневно делается все возможное, чтобы Харьков и область и дальше были защищены еще лучше предыдущего дня.

"Сложный военный вопрос. Достаточно большое количество крылатых ракет, очень большое количество их типов и все остальное. Ответить на этот вопрос достаточно сложно", – подытожил глава ОВА.

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Олег Синегубов и сам пострадал в результате ракетного удара – ближайшая ракета упала в 30 метрах от него. Ранее начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко рассказал, что это произошло во время обстрела областного управления полиции.