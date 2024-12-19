Лидеры ЕС призвали срочно активизировать поставки систем ПВО и ракет в Украину

Лидеры стран Евросоюза поддержали идею активизации усилий по поставке Украине военной помощи. Речь идет прежде всего о системах противовоздушной обороны, боеприпасах и ракетах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выводы Евросовета относительно Украины.

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К какому согласию пришли лидеры ЕС по Украине в документе

Согласно выводам, лидеры стран ЕС поддержали всеобъемлющий, справедливый и прочный мир в Украине, который будет основан на ключевых принципах и целях формулы мира. Кроме этого, Евросовет выделил ключевые аспекты того, что нужно Украине, чтобы эффективно защищаться от российской агрессии.

Европейский Совет призывает срочно активизировать усилия, в частности по поставкам систем противовоздушной обороны, боеприпасов и ракет, а также по обеспечению необходимой подготовки и оборудования для украинских военных,

– говорится в документе.

Структура акцентирует на важности активизации работы по развитию оборонной промышленности Украины. Лидеры считают, что сотрудничество Украины с оборонной промышленностью ЕС должно быть углублено.

Также в выводах указывается, что всю военную помощь будут предоставлять "при полном уважении к политике безопасности и обороны отдельных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов".