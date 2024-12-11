Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в его телеграм-канале.

Интересно Кандидат в канцлеры Германии, который поддерживает идею предоставления Taurus Украине, сделал важное заявление

Какую помощь окажет Германия в ближайшее время

Украинский премьер-министр отметил, что во время седьмого Украинско-немецкого экономического форума канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что его страна передаст до конца года шестую систему ПВО IRIS-T и пусковые установки Patriot.

Спасибо за вклад в усиление безопасности нашего государства, это поможет сохранить много человеческих жизней,

– подчеркнул Шмыгаль.

Кроме того, глава украинского Кабмина поблагодарил правительство ФРГ за государственные программы инвестиционных и экспортных гарантий для работы бизнеса на украинском рынке.

"Уже предоставлено 53 инвестиционные гарантии для немецких проектов в Украине на общую сумму почти 382 миллиона евро", – сказал премьер.

Он также поблагодарил бизнес-сообщество Германии за веру в Украину, ведь после полномасштабного вторжения ни одна немецкая компания не оставила украинский рынок. Более того, много немецких фирм продолжают инвестировать в Украину.

К слову, руководитель специального штаба по вопросам Украины в Минобороны Германии Кристиан Фройдинг заявлял, что следующие системы IRIS-T SLM (средней дальности) и SLS (малой дальности) должны прибыть в Украину в течение следующих дней и недель. А именно до Рождества.