Об этом 24 Каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Кроме того, полковник ВСУ посоветовал москвичам, как воздушными шарами проверить ПВО на домах.

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Удивительная практика

Игнат отметил, что это странная практика размещать ЗРК на крышах. Есть такие прецеденты в других странах, в частности Белый Дом, Пентагон, США – как эталон защиты. Имеются модульные специальные установки. Грубо говоря, это башня, стоящая на специальном постаменте.

Если ее включить, все цели уничтожаются в автоматическом режиме. Все, что вокруг летит, беспилотник, ракета, эти зенитные пушки должны в автоматическом режиме обнаружить и быстро уничтожить. Человек вряд ли способен уничтожать, это как оружие последней надежды,

– заметил спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Он добавил, что ракеты и беспилотники созданы по таким технологиям, чтобы преодолевать системы ПВО, и не всегда удается уничтожать их все. Собственно, тогда зенитные пушки, имеющие искусственный интеллект, способен обнаруживать и уничтожать цели.

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"Панциры" на крышах Москвы

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ, их дальность поражения невысока. Сами снаряды улетают не так далеко. Больших шансов уничтожить цель издалека нет. "Панцирь" – это зенитно-пушечный комплекс. У него есть и ракеты, и зенитные пушки, которые могут уничтожать цели на разных дистанциях.

"То, что его поставили именно туда на здание, это выглядит как минимум странно. Скорее, если говорится об их столице, ставить где-то на подступах. Возможно, делать какое-то кольцо обороны, как это было еще во времена Союза. Эшелонированная славная ПВО, которая пропустила, кстати, самолет Матиаса Руста на Красную площадь», – подчеркнул Игнат.

Как он отметил, это выглядит смешно, это уже высмеяли. Однако это еще один знак, что "паники нет", как они говорят, все спокойно, и они усиливают ПВО в самом центре столицы.

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