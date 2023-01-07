Как Кремль наделал дыр в "щите" над Москвой
Все выглядело так, что россияне действительно подтягивают в Москву дополнительные средства ПВО.
Интересно У России нет аналогов: как новая помощь от США может полностью реформировать армию Украины
Но с другой стороны, обеспечивать противоракетную и противовоздушную оборону столицы страны-террориста должно и так достаточно монструозное формирование. Речь идет об 1 армии ПВО в составе двух зенитно-ракетных дивизий с комплексами С-300 и С-400, одной дивизии ПРО и частей обеспечения.
Казалось бы, россиянам в принципе нечего бояться со столь мощным ракетным щитом над Москвой. Но похоже, что Кремль сам наделал "дыр" в таком "щите". Теперь у него есть основания бояться каждого движения, которое может означать доставку "хлопка" из Украины вглубь территории России.
Чтобы обстреливать наши города из комплексов С-300, россияне забрали значительную часть пусковых установок, которые прикрывали почти прифронтовой Ростов, или даже неприкосновенный Санкт-Петербург.
Может ли "хлопок" посетить Москву
С противоракетной обороной Москвы – отдельная интересная и красочная история. Для защиты от межконтинентальных баллистических ракет вероятного противника вокруг Москвы стоят 68 шахт для "противоракет" типа 53Т6 комплекса А-135 "Амур". Их взяли на боевое дежурство еще в 1970-х годах.
Читайте также Как россияне жалко проглотили фейк о Макеевке
В 2010-х годах комплекс "Амур" устарел безнадежно, а все нормативные сроки по "противоракетам" были исчерпаны. На замену должен бил прийти комплекс А-235 "Нудоль", но начать его серийное производство так и не смогли. Зато нашли для "Нудоля" другое "применение" – время от времени угрожать, что именно этой системой собьют спутники Илона Маска.
Россияне действительно сами понимают, что ПВО и противоракетная оборона Москвы существует скорее "на бумаге". Иначе бы их пропагандисты не рассказывали басни, что, например, имеют 400 тактических ядерных зарядов к ЗРК С-300.
Да, в новогоднюю ночь москвичи не бегали в укрытие под звуки сирен. Но это не значит, что до них не долетит "Стриж" с "хлопком".
Все самое красочное и "хлопковое" на пути к нашей Победе еще впереди.