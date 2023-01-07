Как Кремль наделал дыр в "щите" над Москвой

Все выглядело так, что россияне действительно подтягивают в Москву дополнительные средства ПВО.

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Но с другой стороны, обеспечивать противоракетную и противовоздушную оборону столицы страны-террориста должно и так достаточно монструозное формирование. Речь идет об 1 армии ПВО в составе двух зенитно-ракетных дивизий с комплексами С-300 и С-400, одной дивизии ПРО и частей обеспечения.

Казалось бы, россиянам в принципе нечего бояться со столь мощным ракетным щитом над Москвой. Но похоже, что Кремль сам наделал "дыр" в таком "щите". Теперь у него есть основания бояться каждого движения, которое может означать доставку "хлопка" из Украины вглубь территории России.

Чтобы обстреливать наши города из комплексов С-300, россияне забрали значительную часть пусковых установок, которые прикрывали почти прифронтовой Ростов, или даже неприкосновенный Санкт-Петербург.

Действительно, у россиян есть запас в 7 тысяч ракет к ЗРК С-300, которые можно использовать для ударов по нашей гражданской инфраструктуре. Но нюанс в том, что в это количество входят не только ракеты типа 5В55 и ее модификации, но также – 48Н6 и ее модификации, которые также отстреливаются из С-400. Поэтому у россиян так и выходит: на словах их ПВО "не имеет аналогов", а по факту "хлопок" успешно долетает даже до аэродрома "Энгельс".

Может ли "хлопок" посетить Москву

С противоракетной обороной Москвы – отдельная интересная и красочная история. Для защиты от межконтинентальных баллистических ракет вероятного противника вокруг Москвы стоят 68 шахт для "противоракет" типа 53Т6 комплекса А-135 "Амур". Их взяли на боевое дежурство еще в 1970-х годах.

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В 2010-х годах комплекс "Амур" устарел безнадежно, а все нормативные сроки по "противоракетам" были исчерпаны. На замену должен бил прийти комплекс А-235 "Нудоль", но начать его серийное производство так и не смогли. Зато нашли для "Нудоля" другое "применение" – время от времени угрожать, что именно этой системой собьют спутники Илона Маска.

Россияне действительно сами понимают, что ПВО и противоракетная оборона Москвы существует скорее "на бумаге". Иначе бы их пропагандисты не рассказывали басни, что, например, имеют 400 тактических ядерных зарядов к ЗРК С-300.

Да, в новогоднюю ночь москвичи не бегали в укрытие под звуки сирен. Но это не значит, что до них не долетит "Стриж" с "хлопком".

Зато были "хлопки" на элементах энергоинфраструктуры России. Это действительно очень хорошо. Чем более расшатанной будет российская система электроснабжения для промышленности, тем сложнее им будет производить высокотехнологичное оружие. Как, например, крылатые ракеты для новых ударов по нашим городам.

Все самое красочное и "хлопковое" на пути к нашей Победе еще впереди.