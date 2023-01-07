Як Кремль наробив дірок у "щиті" над Москвою
Все виглядало так, що росіяни справді підтягують до Москви додаткові засоби ППО.
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Але з іншої сторони, забезпечувати протиракетну та протиповітряну оборону столиці країни-терориста й так має достатньо монструозне формування. Мовиться про 1 армію ППО в складі двох зенітно-ракетних дивізій із комплексами С-300 та С-400, однієї дивізії ПРО та частин забезпечення.
Здавалось би, росіянам в принципі нема чого боятись із настільки потужним "ракетним щитом" над Москвою. Але схоже, що Кремль сам наробив "дірок" в такому "щиті". Тепер він має підстави боятись кожного руху, який може означати доставку "бавовни" з України вглиб території Росії.
Щоб обстрілювати наші міста із комплексів С-300, росіяни забрали значну частину пускових установок, які прикривали майже прифронтовий Ростов, або ж навіть недоторканний Санкт-Петербург.
Чи може "бавовна" завітати у Москву
Із протиракетною обороною Москви – окрема цікава і барвиста історія. Для захисту від міжконтинентальних балістичних ракет ймовірного противника навколо Москви стоять 68 шахт для "протиракет" типу 53Т6 комплексу А-135 "Амур". Їх взяли на бойове чергування ще у 1970-х роках.
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У 2010-х роках комплекс "Амур" застарів безнадійно, а всі нормативні строки по "протиракетам" були вичерпані. На заміну мав прийти комплекс А-235 "Нудоль", але його серійне виробництво почати так і не змогли. Зате знайшли для "Нудоля" інше "застосування" – час від часу погрожувати, що саме цією системою позбивають супутники Ілона Маска.
Росіяни насправді самі розуміють, що ППО та протиракетна оборона Москви існує скоріше "на папері". Інакше б їх пропагандисти не розповідали байки, що, наприклад, мають аж 400 тактичних ядерних зарядів до ЗРК С-300.
Так, в новорічну ніч москвичі не бігали в укриття під звуки сирен. Але це не означає, що до них не долетить "Стриж" із "бавовною".
Усе найбільш барвисте та "бавовняне" на шляху до нашої Перемоги ще попереду.