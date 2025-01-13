По ним работает противовоздушная оборона. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

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Что известно о дроновой атаке

Воздушная тревога на территории Киевской области была объявлена ​​ориентировочно в 11:17. Воздушные силы предостерегали ударные беспилотники на границе Черниговской и Полтавской областей, которые двигались в направлении Киевской области.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

Около 11.47 в Киевской ОВА сообщили, что в регионе зафиксировали движение вражеских беспилотных летательных аппаратов. Согласно обнародованной информации, по целям противника работают силы противовоздушной обороны. Поэтому местные могут слышать взрывы.

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги,

– говорится в сообщении.

Напомним, ночью в области работали силы ПВО, есть сбитые цели. Пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено. В результате падения обломков дронов в одном из населенных пунктов поражены 4 частных дома, общежитие и медицинское учреждение.