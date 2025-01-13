По них працює протиповітряна оборона. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
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Що відомо про дронову атаку
Повітряну тривогу на території Київської області оголосили орієнтовно об 11:17. Повітряні сили застерігали про ударні безпілотники на межі Чернігівської та Полтавської областей, які рухалися у напрямку Київської області.
Близько 11:47 у Київській ОВА повідомили, що у регіоні зафіксували рух ворожих безпілотних літальних апаратів. Згідно з оприлюдненою інформацією, по цілях противника працюють сили протиповітряної оборони. Через це місцеві можуть чути вибухи.
Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги,
– ідеться у повідомленні.