В ночь на 13 января противник атаковал 110 ударными БПЛА и беспилотниками-имитаторами различных типов. Тревога в Киевской области продолжалась почти 5 часов, передает 24 Канал со ссылкой на главу КОВА Николая Калашника.

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Последствия ночной атаки на Киевскую область

По словам чиновника, в области работали силы ПВО, есть сбитые цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено.

В результате падения обломков дронов в одном из населенных пунктов поражены 4 частных дома, общежитие и медицинское учреждение.

Повреждения незначительные: в зданиях выбиты окна и посечены фасады. Также повреждены 3 автомобиля и авто экстренной медицинской помощи.

Россия атаковала Киевскую область "Шахедами" / Фото полиция

К слову, поздно вечером враг нанес удар по жилому сектору и оздоровительному детскому центру в Сумской области.