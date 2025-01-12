Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию. Обломки российского дрона вызвали возгорание.

Читайте также Солдаты из КНДР продолжают гибнуть как "пушечное мясо": в сети появилось новое видео

"Шахед" вызвал пожар на Сумщине

На территории оздоровительного детского центра Сумской общины 12 января произошел пожар в результате падения обломков российского дрона-камикадзе "Шахед". Взрывные обломки, вероятно, вызвали возгорание на территории заведения.

Предварительно сообщается, что жертв среди людей нет. На место происшествия оперативно прибыли спасательные и аварийно-спасательные службы, которые занимаются ликвидацией последствий вражеской атаки. Сейчас службы уточняют объемы повреждений и работают над обеспечением безопасности в районе инцидента.

Власти призывают граждан быть осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Россияне обстреляли приграничные территории Сумщины

К тому же 12 января российские войска совершили серию обстрелов по приграничным территориям Сумщины. Произошло 68 атак, в результате которых зафиксировано 143 взрыва. Больше всего пострадали общины Сумская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская и другие.

По данным областной военной администрации, обстрелы происходили из минометов, FPV-дронов, а также сбросом ВОГ с БпЛА. Отмечено, что на территории Миропольской громады во время атаки с FPV-дрона был поврежден автобус, в результате чего трое гражданских лиц получили ранения.

Отдельно указано, что в результате падения обломков беспилотника в Сумской громаде повреждено частное домовладение. На месте работают службы, последствия атак уточняются.